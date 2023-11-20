Eli Roth's History of Horror
Folge 2: Monster
41 Min.Folge vom 20.11.2023Ab 16
Die Angst vor Monstern ist ein bedeutender Teil des Horror-Genres. Im Laufe der Jahre haben sich die technischen Möglichkeiten so weit verbessert, dass die Kreaturen immer realistischer und gruseliger werden. Doch bereits in "Alien" aus dem Jahr 1979 gelingt es Regisseur Ridley Scott, die Zuschauer in Angst und Schrecken zu versetzen.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick