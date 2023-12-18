Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben MAXXStaffel 2Folge 3vom 18.12.2023
Folge 3: Body Horror

41 Min.Folge vom 18.12.2023Ab 16

Verformte Körper, Verstümmelungen, Parasiten - Horrorfilme spielen mit den gruseligsten Auswirkungen auf den menschlichen Körper. Die sadomasochistische Bildsprache in "Hellraiser" sorgt bereits 1987 für Angst und Schrecken beim Publikum. Auch die Filme des kanadischen Regisseurs David Cronenberg sind typische Beispiele für Body Horror.

