Eli Roth's History of Horror
Folge 3: Body Horror
41 Min.Folge vom 18.12.2023Ab 16
Verformte Körper, Verstümmelungen, Parasiten - Horrorfilme spielen mit den gruseligsten Auswirkungen auf den menschlichen Körper. Die sadomasochistische Bildsprache in "Hellraiser" sorgt bereits 1987 für Angst und Schrecken beim Publikum. Auch die Filme des kanadischen Regisseurs David Cronenberg sind typische Beispiele für Body Horror.
