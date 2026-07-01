Ich weiß, was du vor 33 Sommern getan hastJetzt kostenlos streamen
Elsbeth: Ein besonderer Fall
Folge 18: Ich weiß, was du vor 33 Sommern getan hast
42 Min.Folge vom 18.07.2026Ab 12
Elsbeth untersucht den Mord an einem Whistleblower und gerät dabei ins Visier des mächtigen Richterkandidaten Milton Crawford. Als die brillante Ermittlerin dem dunklen Geheimnis des Juristen gefährlich nahekommt, schlägt dieser mit aller Härte zurück. Mit einem Disziplinarverfahren will er Elsbeth stoppen und schreckt nicht davor zurück, auch die Menschen anzugreifen, die sie liebt. Für Elsbeth beginnt ein Kampf, der alles zu zerstören droht.
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