Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Erkennst DU den Song? LIVE

Mit Felix Lobrecht, Selfiesandra, Nilam Farooq und DJ Ötzi

ProSiebenStaffel 1Folge 4vom 25.11.2025
Mit Felix Lobrecht, Selfiesandra, Nilam Farooq und DJ Ötzi

Mit Felix Lobrecht, Selfiesandra, Nilam Farooq und DJ ÖtziJetzt kostenlos streamen

Erkennst DU den Song? LIVE

Folge 4: Mit Felix Lobrecht, Selfiesandra, Nilam Farooq und DJ Ötzi

111 Min.Folge vom 25.11.2025Ab 12

Erkennst DU den Song? LIVE mit Felix Lobrecht, Selfiesandra, Nilam Farooq und DJ Ötzi. Wer hat das beste Musikgedächtnis? Kann Felix Lobrecht die aktuellen Charts schneller erraten als Selfiesandra? Und wer holt sich am Ende die goldene XXL-Ananas?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Erkennst DU den Song? LIVE
ProSieben
Erkennst DU den Song? LIVE

Erkennst DU den Song? LIVE

Alle 1 Staffeln und Folgen