Folge 6: Die Wikinger in Amerika
Josh verfolgt die Expansion der Wikinger - von Island über eine geheimnisvolle Siedlung in Grönland und weiter bis nach Nordamerika. Er will herausfinden, ob sie mehr als 500 Jahre vor allen anderen Europäern in den jetzigen Vereinigten Staaten landeten.
