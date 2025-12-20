Schwur unter der AbendsonneJetzt kostenlos streamen
Eyeshield 21
Folge 11: Schwur unter der Abendsonne
23 Min.Folge vom 20.12.2025Ab 12
Yoichi organisiert ein Trainingsspiel gegen die Zokugaku Chameleons. Die Mannschaft ist für ihre unfaire und brutale Spielweise bekannt. Als Sena und Monta Ersatzausrüstung für das anstehende Match besorgen wollen, werden sie von einem Motorradfahrer beklaut. Shin, der zufällig vor Ort ist, kommt den beiden Devil Bats zu Hilfe.
