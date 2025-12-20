Lass uns American Football spielen!Jetzt kostenlos streamen
Eyeshield 21
Folge 2: Lass uns American Football spielen!
23 Min.Folge vom 20.12.2025Ab 12
Obwohl sich Sena nicht mit Football auskennt, erklärt er sich dazu bereit, die Rolle des Team-Managers zu übernehmen. Als Ryokan und Youichi ihn jedoch ins Training einbinden, stellt sich heraus, dass Sena außergewöhnlich schnell rennen kann. Nun soll er die Mannschaft plötzlich als Spieler unterstützen.
