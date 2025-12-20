Die uneinnehmbare FestungJetzt kostenlos streamen
Eyeshield 21
Folge 134: Die uneinnehmbare Festung
23 Min.Folge vom 20.12.2025Ab 12
Mit ihrer speziellen Angriffstechnik - der Balliste - schaffen es die White Knights, die Verteidigung der Devil Bats zu durchbrechen. Ichiro kündigt sogar an, auf welcher Seite des Spielfelds seine Mannschaft das nächste Mal angreifen wird. Sena und seine Kameraden vertrauen jedoch darauf, dass sie den Gegner gemeinsam besiegen können.
