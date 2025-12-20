Eyeshield 21
Folge 135: Ein perfekter Spieler
23 Min.Folge vom 20.12.2025Ab 12
Seijuro macht es sich zur persönlichen Aufgabe, alle Pässe der Devil Bats zu stoppen, sodass der Gegner keinen Touchdown mehr erzielen kann. Dadurch kommt es zu einem direkten Duell zwischen dem Linebacker der Ojo White Knights und Sena. Wer von beiden ist der schnellere Läufer und kann sich gegen den anderen behaupten?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick