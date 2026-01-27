Zwischen Dönerpreis und SchuldenbremseJetzt kostenlos streamen
Fake News - Alles erstunken und erlogen
Folge 4: Zwischen Dönerpreis und Schuldenbremse
45 Min.Folge vom 27.01.2026Ab 12
Linda Zervakis und Benni Stark präsentieren die Fake News der Woche: Ist der Döner bald Luxus? Hat "Baller" das Zeug zum Sieg? Und was bringt die Schuldenbremse wirklich? Auch Claudia Obert sorgt wieder für Glamour und Skandale.
