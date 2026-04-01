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Passagier Fett-und-fünfzig

ProSieben MAXXStaffel 16Folge 10vom 01.04.2026
Passagier Fett-und-fünfzig

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Folge 10: Passagier Fett-und-fünfzig

21 Min.Folge vom 01.04.2026Ab 12

Als Peter, Joe und Cleveland herausfinden, dass Quagmire als Pilot bei der Airline vergünstigte Flugtickets bekommt, lassen sie sich von ihm auf einen Trip nach San Francisco einladen. Dort haben sie jede Menge Spaß. Auf dem Rückflug kommt es jedoch zu Turbulenzen, als Terroristen das Flugzeug kapern, um es über Las Vegas abstürzen lassen zu wollen ...

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