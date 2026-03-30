Wie der Griffin Weihnachten gestohlen hatJetzt kostenlos streamen
Family Guy
Folge 9: Wie der Griffin Weihnachten gestohlen hat
21 Min.Folge vom 30.03.2026Ab 12
Peter gibt sein Debüt als Weihnachtsmann und stellt sich dabei so gut an, dass er für die ganze Saison engagiert wird. Dabei bemerkt er natürlich schnell, wie er in den Genuss vieler Vorteile gelangt. Dies nutzt er aus und treibt es so weit, dass ihn der echte Weihnachtsmann in Rechenschaft zieht. Derweil versucht Brian alles nur Erdenkliche, um Frauen auf Weihnachtsfeiern aufzureißen. Stewie kommt ihm auf die Schliche und spioniert ihm nach ...
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