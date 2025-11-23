Zum Inhalt springenBarrierefrei
Faszination Oak Island

Die Geheimnisse von Sir William Phips

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 3vom 23.11.2025
Die Geheimnisse von Sir William Phips

Die Geheimnisse von Sir William PhipsJetzt kostenlos streamen

Faszination Oak Island

Folge 3: Die Geheimnisse von Sir William Phips

41 Min.Folge vom 23.11.2025Ab 12

Eine Flut von Hinweisen deutet darauf hin, dass der geheimnisvolle Money Pit von Oak Island von einem berühmten englischen Politiker des 17. Jahrhunderts angelegt wurde. Der Herr soll im Besitz eines der größten versunkenen Schätze der Geschichte gewesen sein.

