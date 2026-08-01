FBI: Most Wanted
Folge 8: Verschwunden
41 Min.Folge vom 18.08.2026Ab 16
Der Special Agent Ivan Ortiz stößt neu zum Team dazu, doch viel Zeit zum Kennenlernen bleibt nicht: Ein flüchtiger Täter wird nämlich gesucht, dem ein Doppelmord und die Entführung eines Achtjährigen vorgeworfen wird. Was hat er mit dem Kind vor und werden ihn die FBI-Agenten rechtzeitig zur Strecke bringen können?
Weitere Folgen in Staffel 2
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Alle Staffeln im Überblick
FBI: Most Wanted
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Thriller
Produktion:US, 2020
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1-6: CBS International Television
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