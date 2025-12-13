Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsStaffel 5Folge 8vom 13.12.2025
41 Min.Folge vom 13.12.2025Ab 12

Kelli Parkman entführt zwei Schüler, die offenbar in Drogengeschäfte involviert sind. Weil ihr Sohn selbst an einer Überdosis gestorben ist, will Kelli den Drogenring in der Schule hochgehen lassen. Als sie auf einen der Dealer trifft, schwebt sie jedoch schon bald in großer Gefahr. Können Remy und sein Team die verzweifelte Mutter retten und die Drogenbosse hinter Gitter bringen?

