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FBI: Most Wanted

Mörderischer Kunstraub

SAT.1 emotionsStaffel 5Folge 9vom 29.04.2026
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FBI: Most Wanted

Folge 9: Mörderischer Kunstraub

42 Min.Folge vom 29.04.2026Ab 12

Max Tillman meldet den Diebstahl nigerianischer Kunstobjekte. Diese wurden während des Transports zu einem Museum gestohlen. Dabei kamen außerdem mehrere Wachleute ums Leben. Remy und sein Team nehmen die Ermittlungen auf. Während die Agenten zunächst auf einen Versicherungsbetrug tippen, machen sie schon bald eine ganz andere Entdeckung.

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