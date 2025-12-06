FBI: Special Crime Unit
Folge 6: Unvorhergesehen
39 Min.Folge vom 06.12.2025Ab 12
Ein Unbekannter verübt mitten in der Stadt einen Giftgas-Anschlag mit Rizin auf eine Frau, die wenige Minuten später qualvoll erstickt. Das FBI kann einen Verdächtigen ausmachen, doch bevor die Agenten den Täter schnappen können, wird ein weiteres Opfer vergiftet. Beide Frauen standen in Verbindung zur Fracking-Industrie, weshalb die Ermittler davon ausgehen, dass Umweltschutz-Aktivisten für die Morde verantwortlich sind.
FBI: Special Crime Unit
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS
