FBI: Special Crime Unit
Folge 14: Besessen
42 Min.Folge vom 27.07.2026Ab 12
Maggies Schwester Erin ist nach einem Treffen mit einem Mann, den sie über Instagram kennengelernt hat, spurlos verschwunden. Schnell stellt sich heraus, dass sie in eine Falle gelockt wurde - von Ray Distefano, einem Serientäter, den Maggie bereits zweimal hinter Gitter gebracht hat. Während das Team fieberhaft nach Erin sucht, gerät auch Maggie in große Gefahr. Ein erbitterter Kampf ums Überleben beginnt.
Weitere Folgen in Staffel 8
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Alle Staffeln im Überblick
FBI: Special Crime Unit
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Thriller
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-8: CBS International Television
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