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Forensic Factor - Beweise lügen nicht

Der Inbegriff des Bösen

SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 2vom 02.03.2026
Der Inbegriff des Bösen

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Forensic Factor - Beweise lügen nicht

Folge 2: Der Inbegriff des Bösen

48 Min.Folge vom 02.03.2026Ab 12

In Seattle stößt man auf einem Wanderweg auf verstreute Leichenteile, die die Ermittler vor ein Rätsel stellen. Die Identifikation des Opfers gestaltet sich zunächst schwierig, doch eine markante Tätowierung gibt den entscheidenden Hinweis: Es handelt sich um die 56-jährige Mavis Nelson. Kurz vor ihrem Verschwinden hatte sie ein Gespräch mit ihrem Nachbarn, der in der Vergangenheit bereits mehrfach straffällig wurde. Ob es sich bei ihm um den Täter handelt?

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