Spiel mit dem Feuer

Staffel 2Folge 4vom 09.03.2026
48 Min.Folge vom 09.03.2026Ab 12

Ein ausgebranntes Auto auf einer Landstraße in Burnet County gibt Rätsel auf: Im Inneren liegt eine stark verbrannte Leiche, und schnell wird klar, dass es kein Unfall war. Eine Frau behauptet, es sei ihr Sohn Clayton Daniels - doch die DNA-Analyse widerlegt sie. Während die Ermittler tiefer graben, offenbart sich ein Netz aus Lügen, Täuschung und familiären Abgründen. Forensische Spuren führen schließlich zur schockierenden Wahrheit.

