Forever Cruise
Folge 1: Immer der Sonne nach
20 Min.Folge vom 28.07.2026Ab 12
Statt ins Altersheim geht es für Melody und John in den dauerhaften Urlaub: Sie sind raus aus ihrem Haus und kauften sich eine Kabine auf der Villa Vie Odyssey - dem ersten "Wohnschiff" der Welt. Seitdem fahren die beiden in endloser Schleife um den Globus: 425 Häfen, 147 Länder, immer wieder, für den Rest ihres Lebens. Wir schauen uns an - Wie können sich die Bewohner:innen so ein Leben leisten? Und wie lebt es sich mit über 300 weiteren Menschen auf so einem Kreuzfahrtschiff?
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Forever Cruise
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Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: ProSieben