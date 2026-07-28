Forever Cruise
Folge 3: Wie lang ist Forever?
19 Min.Folge vom 28.07.2026Ab 12
Auf der "Odyssey" haben sich Hunderte Menschen für ein Leben auf See entschieden. Doch der Traum droht zu platzen: Der Tank ist leer, der Treibstoff extrem teuer. Jede:r Bewohner:in soll 6.000 Dollar zusätzlich zahlen. Hält diese außergewöhnliche Gemeinschaft der Krise stand - oder droht das Ende der "Forever Cruise"?
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Forever Cruise
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: ProSieben