Forged With Steele
Folge 17: Magisches Objekt
23 Min.Folge vom 28.04.2025Ab 12
Der junge Schmied und Youtube-Star Alec Steele begeistert sich seit seinem elften Lebensjahr für die Schmiedekunst und die Geschichte von Waffen. Mit seiner lockeren Art führt er in seiner Schmiede in Norwich, Großbritannien, durch die unterhaltsame Reihe, in der unterschiedlichste historische Waffen gefertigt werden.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick