Hoher Besuch im ForsthausJetzt kostenlos streamen
Forsthaus Rampensau Germany
Folge 5: Hoher Besuch im Forsthaus
46 Min.Folge vom 14.12.2024Ab 12
Die Forsthaus-Bewohner:innen zweifeln an der Echtheit der Beziehung von Yvonne und Peter. Sind sie wirklich ein Liebespaar oder nur gute Freunde? Der Nominierungsdruck bei den Rampensäuen steigt und die ersten Allianzen bilden sich... Außerdem steht eine Überraschung bevor: Das VIP-Couple zieht ein!
