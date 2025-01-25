Zum Inhalt springenBarrierefrei
Folge 17: Ein emotionaler Abschied

49 Min.Folge vom 25.01.2025Ab 12

Das große Absägen steht an und diese Runde hat es besonders in sich! Nur zwei Paare können nominiert werden und auch Flocke und Matthias haben noch so einiges zu sagen... Auf das Rein-Raus-Spiel folgt ein emotionaler Abschied und das Spiel "Höhenflug" hat einen weiteren Auszug zur Folge.

