Überraschendes Liebes-Outing im ForsthausJetzt kostenlos streamen
Forsthaus Rampensau Germany
Folge 2: Überraschendes Liebes-Outing im Forsthaus
44 Min.Ab 12
Das Skandal-Paar Yvonne Woelke und Peter Klein zieht ins Forsthaus und sorgt mächtig für Furore! Sagen sie wirklich die Wahrheit über ihren Beziehungsstatus? Am Abend kommt es zum feuchtfröhlichen Anbaden und zwischen Jona und Luisa knistert es gewaltig... In der Küche werden derweil Beauty-OPs heiß diskutiert.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick