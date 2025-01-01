Es knistert - bei Cathy, Bratan und dem SpielJetzt kostenlos streamen
Forsthaus Rampensau
Folge 2: Es knistert - bei Cathy, Bratan und dem Spiel
122 Min.Ab 16
Im Forsthaus Rampensau knistert es bereits. Nicht nur zwischen den Rampensäuen, sondern auch beim ersten Spiel der Staffel: bei "Kuh-fladern" sind Geschicklichkeit und Grundrechenarten gefragt. Welche Promi-Pärchen können sich vor dem ersten Absägen schützen?
