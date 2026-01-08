Forsthaus Rampensau
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Forsthaus Rampensau
Wer absolviert die herausfordernden Spiele am besten und schafft es, von den Rampensäuen beim "Großen Absägen" nicht aus der Hütte geworfen zu werden? Promi-Paare kämpfen in den Kärntner Bergen um den Titel sowie 20.000 Euro Preisgeld.
"Forsthaus Rampensau" – die ultimative Promi-Reality-Show
Es geht in die vierte Runde der österreichischen Reality-TV-Show „Forsthaus Rampensau“, die exklusiv auf JOYN verfügbar ist. Auch in dieser Staffel kämpfen wieder elf Promi-Paare in den Kärntner Bergen um den begehrten Titel. Die neue Staffel der Reality-Show verspricht euch spannende Spiele, packende Momente und auch emotionale Höhepunkte.
Reality-TV mit ganz viel Nervenkitzel, Drama und Intrigen
Elf Promi-Paare ziehen in ein abgelegenes Selbstversorger-Forsthaus in den Kärntner Bergen und kämpfen auf 1.300 Metern Höhe in herausfordernden Spielen um den begehrten Titel „Rampensau des Jahres“ und ein Preisgeld von 20.000 Euro. Dabei sind nicht nur Geschicklichkeit und Teamgeist in den Spielen gefragt, sondern auch taktisches Geschick, um beim „Großen Absägen“ nicht aus der Hütte geworfen zu werden. Die Mischung aus Spannung, Strategie und Intrigen sorgt für beste Unterhaltung für wahre Reality-TV-Fans.
Emotionale Höhepunkte und packende Momente
Die erste Staffel des österreichischen Promi-Reality-Formats startete im Oktober 2022 und geht bereits in die vierte Staffel. In dieser Staffel erwarten euch nicht nur spannende Spiele, sondern auch viele emotionale und sogar romantische Höhepunkte, die für Spannung und Herzklopfen sorgen. Die Kombination aus Drama, romantischen Augenblicken und intensiven Wettkämpfen sorgt für beste Unterhaltung für alle Reality-TV-Fans. Mit dabei sind in Staffel 4: Otto Konrad & Bianca Holzmann, Elizabeth & Vanessa (bekannt aus Bauer sucht Frau), Lukas und Sandra (Bauer sucht Frau), Sabrina Wlk und Daniel (Match in Paradise), die Dating-Queens Yessica und Linda (Tinderreisen), Carmen Kreuzer und Herbert Wallner, Veganerin Raffaela und ihr Freund Tobias, das Rap-Duo Ferry & Marvin, die Influencerinnen Hanna Niedrist und Zoe Müllner, Patrick & Danny (Tinderreisen), Manuela und Christian (Amore unter Palmen).
Mehr Reality-TV & Trash-TV – kostenlos auf JOYN streamen
Du willst noch mehr Action, Spiele und Drama? JOYN hat’s drauf – egal ob im Livestream oder zum Nachsehen in der Mediathek. Hier ist für jeden Fan das Richtige dabei. Kennst du schon die neuen Staffeln "Match in Paradise", "Promibüßen" oder "Forsthaus Rampensau Germany"? Klick dich durch unsere große Auswahl und streame alle deine Lieblingsserien jederzeit kostenlos am Smartphone, Tablet, Smart-TV oder ganz einfach online.
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