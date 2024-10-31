Schlucken und nicht spuckenJetzt kostenlos streamen
Forsthaus Rampensau
Folge 5: Schlucken und nicht spucken
88 Min.Folge vom 31.10.2024Ab 12
Auf der Kärntner Alm bereiten sich die Promi-Paare bereits auf das nächste Spiel vor: Beim „Fresstivity“ wird nicht nur der Magen der Rampensäue auf die Probe gestellt, sondern auch das pantomimische Können. Aber nur diejenigen, die die Gerichte vom Drei-Gänge-Menü aufessen, dürfen bei Pantomime um einen Zusatzpunkt rittern.
