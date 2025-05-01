Frank - der Weddingplaner
Folge 1: Stefanie & Timo
46 Min.Ab 6
Hotelfachfrau Stefanie (35) und Gastronom Timo (28) haben sich bei der Arbeit kennengelernt. Seit sechs Jahren sind die beiden zusammen und haben gemeinsam schon viele Schicksalsschläge gemeistert. Als Feuerwehrmann barg der 28-jährige Timo Stefanies Vater aus einem Autowrack, auf dem Weg ins Krankenhaus starb er. Seit dem Tod ihres Mannes leidet Stefanies Mutter an Depressionen. Mit Hilfe der Hochzeit soll sie neuen Lebensmut fassen.
Weitere Folgen in Staffel 2
Alle Staffeln im Überblick