Frank - der Weddingplaner
Folge 14: Christiane & Uwe
45 Min.Ab 6
Harleys sind ihr gemeinsames Hobby: Christiane Hunger (46) und Uwe Großkopf (51) haben sich gesucht und gefunden. Jetzt will sich das Rocker-Pärchen auf ihrer Biker-Hochzeit das "Ja"-Wort geben. Als Örtlichkeit haben sie sich die Mühle Aurora in Hochdonn ausgesucht. Wie wird Uwe wohl reagieren, wenn ihm seine "Rocker-Braut" statt in Jeans und Lederjacke in einem Traum aus weiß entgegentritt?
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick