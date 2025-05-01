Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Frank - der Weddingplaner

Katrin & Markus

sixxStaffel 2Folge 16
Katrin & Markus

Katrin & MarkusJetzt kostenlos streamen

Frank - der Weddingplaner

Folge 16: Katrin & Markus

45 Min.Ab 6

Katrin Kasdorf (28) und Markus Haeger (33) hatten ohne das Wissen der Familie auf der Insel Bali geheiratet - für Katrins Mama eine riesige Enttäuschung. Die Erneuerung des Eheversprechens soll eine Art Wiedergutmachung sein. Um die Familie nachträglich an der Hochzeit teilhaben zu lassen, soll alles in balinesischer Tradition gehalten werden.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Frank - der Weddingplaner
sixx
Frank - der Weddingplaner

Frank - der Weddingplaner

Alle 3 Staffeln und Folgen