Frank - der Weddingplaner
Folge 2: Irene & Schamin
46 Min.Ab 6
Irene (33) und Schamin (33) haben sich vor drei Jahren im Dampfbad kennengelernt. Was als Affäre angefangen hat, wurde nach einem Jahr eine ernsthafte Beziehung. Nun wollen die beiden nach der Bahaischen Tradition heiraten. Zur Hochzeit ist auch Schamins persische Verwandtschaft eingeladen. Außerdem soll am selben Tag der 40. Geburtstag von Irenes Schwester gefeiert werden.
