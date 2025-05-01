Frank - der Weddingplaner
Folge 26: Miriam & Phong
45 Min.Ab 6
Miriam (23) ist die beste Freundin von Phongs' (25) Schwester. Ihren zukünftigen Mann kennt sie schon seit zehn Jahren. Trotz dieser langen Zeit hat seine vietnamesische Familie die 23-Jährige nie akzeptiert. Das Paar hofft, dass sie die Verwandten mit einer traditionellen asiatische Hochzeit umstimmen können. Doch bei den Vorbereitungen ist der Streit vorprogrammiert. Wird der Weddingplaner schlichten können?
