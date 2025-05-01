Frank - der Weddingplaner
Folge 8: Janine & Björn
44 Min.Ab 6
Janine (27) und Björn (29) leben für zwei Dinge: für die Familie und für Schalke! Deshalb gab es für den wichtigsten Tag im Leben des Paares nur einen Heiratsort: die Arena auf Schalke samt den Clubfarben und allem, was das Herz eines echten Fans höher schlagen lässt. Doch wird es Janine trotz ihrer Fußballbegeisterung schaffen, ein paar romantische Elemente in die Hochzeit mit einzubauen?
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick