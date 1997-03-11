Zum Inhalt springenBarrierefrei
HerzfrequenzStaffel 3Folge 11vom 11.03.1997
46 Min.Folge vom 11.03.1997Ab 6

Merthin nimmt sich der alten Frau Porschenk an. Sie leidet an Krebs im fortgeschrittenen Stadium. Bei weiteren Tests findet er den Grund für Frau Porschenks Krankheit in ihrer Vergangenheit. Für im Krieg erlittenes Leid erkämpft Merthin eine rückwirkende Entschädigung. Leider kann sich Frau Porschenk damit den lang gehegten Wunsch, eine Reise nach Afrika, nicht mehr erfüllen. Doch zum letzten Mal kann sie ihrem Enkel, der ständig in Geldnöten steckt, helfen. Privat zeigt Karina Vandré an Dr. Merthin auffälliges Interesse. Unter dem Vorwand, sich für seine Bemühungen zu bedanken, lädt sie ihn zum Essen ein. Doch er geht auf ihre Avancen nicht ein.

Herzfrequenz
