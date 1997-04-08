Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Frauenarzt Dr. Markus Merthin

Die Duftnase

HerzfrequenzStaffel 3Folge 15vom 08.04.1997
Die Duftnase

Die DuftnaseJetzt kostenlos streamen

Frauenarzt Dr. Markus Merthin

Folge 15: Die Duftnase

46 Min.Folge vom 08.04.1997Ab 6

Zwei Frauen bringen fast gleichzeitig ihre Kinder zur Welt: Annegret Dorn und Constanze Weber. Frau Weber hat ihre Schwangerschaft bis zur Niederkunft geheim gehalten, aus Furcht vor dem Verlust ihres Arbeitsplatzes in einer Parfümerie. Doch die Reaktion ihres Chefs überrascht. Andere Sorgen hat Frau Hausding: Sie soll operiert werden, muss jedoch erst eine "Pflegestelle" für ihre Killerenten finden, die sie zur Schneckenvernichtung vermietet. Sorgen macht sich Dr. Merthin um seine Kollegin Frau Dr. Amthor. Sie erleidet in der Klinik einen Schwächeanfall und gesteht Merthin einen angeborenen Herzfehler. Außerdem hat sie Liebeskummer und erwartet ein Baby. Mit der Praxisübernahme will es für Merthin noch nicht so recht klappen.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Frauenarzt Dr. Markus Merthin
Herzfrequenz
Frauenarzt Dr. Markus Merthin

Frauenarzt Dr. Markus Merthin

Alle 4 Staffeln und Folgen