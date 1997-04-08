Frauenarzt Dr. Markus Merthin
Folge 15: Die Duftnase
Zwei Frauen bringen fast gleichzeitig ihre Kinder zur Welt: Annegret Dorn und Constanze Weber. Frau Weber hat ihre Schwangerschaft bis zur Niederkunft geheim gehalten, aus Furcht vor dem Verlust ihres Arbeitsplatzes in einer Parfümerie. Doch die Reaktion ihres Chefs überrascht. Andere Sorgen hat Frau Hausding: Sie soll operiert werden, muss jedoch erst eine "Pflegestelle" für ihre Killerenten finden, die sie zur Schneckenvernichtung vermietet. Sorgen macht sich Dr. Merthin um seine Kollegin Frau Dr. Amthor. Sie erleidet in der Klinik einen Schwächeanfall und gesteht Merthin einen angeborenen Herzfehler. Außerdem hat sie Liebeskummer und erwartet ein Baby. Mit der Praxisübernahme will es für Merthin noch nicht so recht klappen.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick