Frauenarzt Dr. Markus Merthin

Schatten der Vergangenheit

HerzfrequenzStaffel 3Folge 9vom 25.02.1997
Schatten der Vergangenheit

Schatten der VergangenheitJetzt kostenlos streamen

Frauenarzt Dr. Markus Merthin

Folge 9: Schatten der Vergangenheit

46 Min.Folge vom 25.02.1997Ab 6

Der Klinik werden die Mittel gekürzt, und alle Ärzte der Gynäkologischen Station befürchten einen Stellenabbau. Besonders Verena Georgi, die jüngste im Team, hat Angst vor dem Verlust ihres Arbeitsplatzes. Merthin kann sie beruhigen, denn insgeheim trägt er sich bereits mit dem Gedanken, die Klinik zu verlassen. Besondere Sorgen macht sich Merthin um Reni Stetter. Die junge Frau hatte bei einer brutalen Vergewaltigung ihr Kind verloren, scheint jetzt aber über das Erlebte hinweg zu sein. Sie ist erneut schwanger. Als sie jedoch ihren Peiniger, der vom Gefängnis Freigang erhalten hat, wieder sieht, stürzen Reni und ihr Mann in eine schwere Krise. Dann ist der Tag des Abschieds für Merthin gekommen. Er trifft seinen alten Freund Björn wieder, der sich anbietet, ihm bei der Stellensuche behilflich zu sein. Doch zwischen den beiden Freunden kommt es zu einer heftigen Auseinandersetzung.

