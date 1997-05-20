Frauenarzt Dr. Markus Merthin
Folge 21: Nach der Fete
Dr. Dignatz will seine Tochter Marion zum 15. Geburtstag mit modischer Kleidung überraschen. Zu Hause wird er jedoch überrascht: In seiner Villa steigt eine wilde Party. Marions Freund Till, dem ein Partybesucher heimlich Ecstasy ins Getränk gemischt hat, wird ausfällig. Es kommt zu einer Schlägerei, bei der Marion verletzt wird. In Panik bringt Dignatz seine Tochter in die Klinik. Bald wird deutlich, dass die Welt der Familie Dignatz alles andere als heil ist. Dr. Merthin und Pfleger Weckerlein gelingt es, der Wöchnerin Harteklein das Rauchen abzugewöhnen. Nicht verhindern können sie, dass Wollwurst immer dicker wird. Schließlich wird er ja von seinem früheren Besitzer, Robert, heimlich mit Schokolade gefüttert.
