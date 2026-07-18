Würdevoll altern!...Oder doch lieber nicht?Jetzt kostenlos streamen
FrühlingsgeBlümel
Folge 14: Würdevoll altern!...Oder doch lieber nicht?
21 Min.Folge vom 18.07.2026
Clivia und Katharina sind in ihren 40ern. Doch das älter werden ist für beide ein großes Thema, optisch und mental. Und was heißt überhaupt "würdevoll altern"? Promis wie Heidi Klum, Cindy Crawford oder Jane Fonda machen es vor- es geht auch ohne Schönheitseingriffe und selbst mit grauen Haaren kann man immer noch gut aussehen. Oder wird da etwa auch ganz schön geflunkert?
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