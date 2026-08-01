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FrühlingsgeBlümel

Wer hat denn jetzt was machen lassen?

Joyn ATStaffel 1Folge 16vom 01.08.2026
Wer hat denn jetzt was machen lassen?

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FrühlingsgeBlümel

Folge 16: Wer hat denn jetzt was machen lassen?

21 Min.Folge vom 01.08.2026

In der zweiten Folge mit Schönheitschirurgin Dr. Sabine Apfolterer wollen Clivia und Katharina ganz genau wissen, was Jennifer Lopez, Silvie Meis und auch eine österreichische Prominente in ihrem Gesicht verändert haben. Und die Fragen aller Fragen: Was kann die "normalo" Frau denn tun um sich optisch zu verjüngen?

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