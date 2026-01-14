Zum Inhalt springenBarrierefrei
F.T.P.D - Die Märchenpolizei

Däumelinchen verzweifelt gesucht!

Studio 100 KidsStaffel 2Folge 11vom 14.01.2026
Folge 11: Däumelinchen verzweifelt gesucht!

25 Min.Folge vom 14.01.2026

Der Müller und seine Frau wünschen sich nichts sehnlicher als ein Kind. Sie pflanzen eine Blume in ihrem Garten, in der das begehrte, winzige Kindlein ausgetragen werden soll. Als die Zeit der Ernte gekommen ist, macht das Paar eine schreckliche Entdeckung: Jemand hat die Pflanze ausgetauscht! Die Märchenpolizei macht sich auf die Suche nach der richtigen Pflanze, in der Däumelinchen hoffentlich noch wächst und gedeiht.

