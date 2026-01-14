Der Unfähige Rattenfänger von HamelnJetzt kostenlos streamen
F.T.P.D - Die Märchenpolizei
Folge 6: Der Unfähige Rattenfänger von Hameln
25 Min.Folge vom 14.01.2026
Der Rattenfänger von Hameln flötet seine schönsten Lieder, doch die Ratten wollen nicht verschwinden. Im Gegenteil, es kommen immer mehr Nager und auch die Katzen fühlen sich in der Nähe des Rattenfängers sehr wohl. Ein kniffliger Fall für die Agenten des F.T.P.D., der Märchenpolizei.
