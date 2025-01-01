Für alle Fälle Stefanie
Folge 24: Diebisches Duo
47 Min.Ab 12
Viktor, vermögender Professor im Ruhestand, findet vor seinem Haus eine schwangere Frau, der es offensichtlich schlecht geht. Als Viktor sie hineinbittet, stolpert die junge Luzie unglücklich und verletzt sich. Der Professor kümmert sich rührend um sie, was ihr zunehmend unangenehm ist. Viktor ahnt nicht, dass sein Schützling und ihr Mann Theo ein sorgsam gehütetes Geheimnis haben ...
