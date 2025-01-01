Für alle Fälle Stefanie
Folge 29: Die zweite Chance
47 Min.Ab 12
Der 16-jährige Jimmy ist schwer verletzt - angeblich durch einen Treppensturz. Seine verschüchterte Mutter kann über den Unfall allerdings wenig sagen. Bei den Untersuchungen entdecken die Ärzte neonazistische Tätowierungen auf seinem Körper ... Dr. Steins neue Liebe Leonie hat eine Gallenkolik. Während der Chefvisite an ihrem Bett stellt sich heraus, dass sie auch eine alte Bekannte von Prof. Friedländer ist ...
