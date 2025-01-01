Für alle Fälle Stefanie
Folge 32: Ende der Träume
47 Min.Ab 12
Cassy ist Fernfahrerin und steht kurz vor ihrer ersten großen Auslands-Tour, als sie zusammenbricht. Bernd Mahnke, ihr Freund und Chef, entdeckt sie mit einer Spritze in der Hand und ist entsetzt ... Stephanie freut sich auf ein Wochenende mit Dr. Meier-Liszt - bis plötzlich dessen Frau mit einer überraschenden Nachricht auftaucht ...
