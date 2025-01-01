Für alle Fälle Stefanie
Folge 13: Die letzte Liebe
46 Min.Ab 12
Kurt Bleibtreu erfährt am Tag seiner Hochzeit mit der jungen Melina, dass seine Ex-Frau einen schweren Autounfall hatte. Als sie stirbt, macht ihm seine Tochter Ulrike schwere Vorwürfe: Für sie ist klar, dass sich ihre Mutter aus Kummer wegen der neuen Frau umgebracht hat. Kurt erleidet einen Schlaganfall und muss dringend operiert werden - doch er verweigert die OP ...
