Für alle Fälle Stefanie

Die letzte Liebe

SAT.1 GOLDStaffel 9Folge 13
Folge 13: Die letzte Liebe

46 Min.Ab 12

Kurt Bleibtreu erfährt am Tag seiner Hochzeit mit der jungen Melina, dass seine Ex-Frau einen schweren Autounfall hatte. Als sie stirbt, macht ihm seine Tochter Ulrike schwere Vorwürfe: Für sie ist klar, dass sich ihre Mutter aus Kummer wegen der neuen Frau umgebracht hat. Kurt erleidet einen Schlaganfall und muss dringend operiert werden - doch er verweigert die OP ...

