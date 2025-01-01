Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Für alle Fälle Stefanie

72 Stunden

SAT.1 GOLDStaffel 9Folge 14
72 Stunden

72 StundenJetzt kostenlos streamen

Für alle Fälle Stefanie

Folge 14: 72 Stunden

47 Min.Ab 12

Michael und Oliver sind verliebt - allerdings dummerweise in das gleiche Mädchen. Um Su die Entscheidung zu erleichtern, kommt es zu einer Mutprobe zwischen den beiden Männern. Dabei passiert ein schrecklicher Unfall, und Oliver muss in die Luisenklinik. Die nächsten 72 Stunden werden entscheiden, ob er für den Rest seines Lebens querschnittsgelähmt sein wird ...

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

Für alle Fälle Stefanie
SAT.1 GOLD
Für alle Fälle Stefanie

Für alle Fälle Stefanie

Alle 10 Staffeln und Folgen