SAT.1 GOLDStaffel 9Folge 10
46 Min.Ab 12

Bei einem Sturz aus dem Fenster hat sich die 16-jährige Marie nur leichte Verletzungen zugezogen, doch Dr. Stein stellt auch schwere Herzrhythmusstörungen fest. Stephanie beobachtet, dass Marie Angst vor ihrem Vater hat. Das Mädchen vertraut ihr ihr Tagebuch an - mit der Bitte, nicht hineinzusehen. Als sich der Zustand Maries jedoch verschlechtert, gerät Stephanie in einen großen Konflikt ...

