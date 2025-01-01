Für alle Fälle Stefanie
Folge 28: Der Diamant
45 Min.Ab 12
Ein seltsamer Fund im Darm eines Patienten fordert Stephanies ganzen Einsatz: Als Zeuge eines Banküberfalls verschluckte Frank Bader einen Diamanten. In Anwesenheit seiner Frau Evelyn prüft ein Juwelier die Echtheit des Steins. Derweil gibt es Ärger auf Schwester Klaras Station: Pfleger Matthes gerät unter Verdacht, nicht nur als DJ in einer Disco gearbeitet zu haben, sondern auch Drogen zu verkaufen. Prof. Friedländer und Iris nehmen ihn ins Kreuzverhör.
